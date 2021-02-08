Зеленский заявил об отсутствии подтвержденной эффективности "Спутника V"

Закупок Украиной российского препарата от COVID-19 не планируется.

Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии подтвержденной эффективности российской вакцины против коронавируса "Спутника V". Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Никакого подтверждения эффективности российской вакцины "Спутник V" не существует. Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, что закупок Украиной российского препарата от COVID-19 не планируется. Украинский лидер напомнил о необходимости дать возможность вакцинироваться всем гражданам страны. При этом он с сожалением подчеркнул, что среди граждан существует проблема доверия к прививкам. Прививке от новой инфекии, судя по опросам, не доверяет примерно половина респондентов.

Ранее Зеленский прокомментировал блокировку трех украинских телеканалов.

Видео: YouTube / in time Ukraine