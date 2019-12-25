  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран "нормандской четверки"
Сегодня, 16:01
111
matveyvn

Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран "нормандской четверки"

0 0

Она может состояться после второй встречи политических советников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран "нормандской четверки". По его словам, он, а также лидеры Франции, Германии и России дали согласие на неё согласие.

Встреча глав государств может состояться после второй встречи политических советников. Она же пройдёт в ближайшие десять дней.

По крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский заявил, что в Белоруссии может начаться "майдан".

Теги: зеленский, нормандская четверка, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии