Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран "нормандской четверки". По его словам, он, а также лидеры Франции, Германии и России дали согласие на неё согласие.
Встреча глав государств может состояться после второй встречи политических советников. Она же пройдёт в ближайшие десять дней.
По крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Зеленский заявил, что в Белоруссии может начаться "майдан".
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