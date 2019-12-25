Зеленский заявил о "начале диалога" между Украиной и Россией

Последний раз Путин и Зеленский разговаривали 26 июля 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "начале диалога" между Киевом и Москвой, но отметил, что взаимодействие между странами нельзя отношениями. Он признался, что пока не может подобрать слово, которым можно назвать контакты двух государств.

Он заявил, что после "аннексии" Крыма и конфликта на Донбассе Россия и Украина потеряли слово "отношения". По его словам, в результате войны погибли 14 тысяч человек, а Украина лишилась двух территорий страны.

Поэтому я пока не нашел те слова, что между нами. Владимир Зеленский, президент Украины

При этом он подчеркнул, что диалог между ним и Владимиром Путиным начался — и он привёл к режиму тишины, к обмену военнопленными, после которого 140 человек вернулись домой в Украину.

Да, сложнее, чем мы думали, но он [диалог] есть.

Последний раз Путин и Зеленский разговаривали 26 июля 2020 года.

Ранее Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран "нормандской четверки".