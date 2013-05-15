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Зеленский во время интервью отказался ответить на вопрос о Путине
Сегодня, 16:19
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matveyvn

Зеленский во время интервью отказался ответить на вопрос о Путине

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Он объяснил это тем, что потом задуманные методы могут не сработать.

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью американскому телеканалу HBO отказался ответить на вопрос о Владимире Путине.

Журналисты спросили украинского лидера — что нужно сделать, чтобы в стране наконец наступил мир. Они уточнили, как в этом случае вести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, как его понять, как выстраивать работу.

Я боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает.

Владимир Зеленский, президент Украины

Он объяснил это тем, что потом задуманные методы могут не сработать.

Ранее Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине.

Теги: зеленский, путин, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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