Зеленский во время интервью отказался ответить на вопрос о Путине

Он объяснил это тем, что потом задуманные методы могут не сработать.

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью американскому телеканалу HBO отказался ответить на вопрос о Владимире Путине.

Журналисты спросили украинского лидера — что нужно сделать, чтобы в стране наконец наступил мир. Они уточнили, как в этом случае вести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, как его понять, как выстраивать работу.

Я боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Владимир Зеленский, президент Украины

Он объяснил это тем, что потом задуманные методы могут не сработать.

Ранее Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине.