Зеленский связал нападение на своего помощника с реформами на Украине

Помощник остался жив после нападения.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Свое выступление он начал с рассказал о покушении на своего помощника Сергея Шефира. Нападение на него произошло накануне утром, 22 сентября.

Три часа ночи – десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение: 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в стране, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив, и жизни водителя сейчас ничего не угрожает. Владимир Зеленский, президент Украины

Отметим, что автомобиль помощника президента Украины расстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что Зеленский посетовал на отсутствие представителя ООН на "Крымской платформе".

Видео: YouTube / UA:Перший