"Нафтогаз" должен показать гражданам — насколько это более выгодная компания.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев покупать газ у "Нафтогаза". Так, по его мнению, можно сэкономить на счетах.

Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества. Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, что "Нафтогаз" должен показать гражданам — насколько это более выгодная компания. Зеленский подчеркнул, что Украина перешла на рынок газа, однако даже в этих условиях у "Нафтогаза" до сих пор самые дешёвые тарифы.

Ранее КС Украины признал незаконным указ Зеленского об отстранении его главы.

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