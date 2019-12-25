  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Зеленский призвал украинцев покупать газ у "Нафтогаза"
Сегодня, 14:44
125
matveyvn

Зеленский призвал украинцев покупать газ у "Нафтогаза"

0 0

"Нафтогаз" должен показать гражданам — насколько это более выгодная компания.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев покупать газ у "Нафтогаза". Так, по его мнению, можно сэкономить на счетах.

Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества.

Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, что "Нафтогаз" должен показать гражданам — насколько это более выгодная компания. Зеленский подчеркнул, что Украина перешла на рынок газа, однако даже в этих условиях у "Нафтогаза" до сих пор самые дешёвые тарифы.

Ранее КС Украины признал незаконным указ Зеленского об отстранении его главы.

Фото: pixabay.com

Теги: зеленский, нафтогаз, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии