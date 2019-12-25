Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев покупать газ у "Нафтогаза". Так, по его мнению, можно сэкономить на счетах.
Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества.
Владимир Зеленский, президент Украины
Он отметил, что "Нафтогаз" должен показать гражданам — насколько это более выгодная компания. Зеленский подчеркнул, что Украина перешла на рынок газа, однако даже в этих условиях у "Нафтогаза" до сих пор самые дешёвые тарифы.
Ранее КС Украины признал незаконным указ Зеленского об отстранении его главы.
Фото: pixabay.com
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