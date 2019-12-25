Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине в течение 90 суток

Согласно документу, мобилизация пройдет на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Львовской, Черниговской и других областях, а также в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию на Украине в течение 90 суток. Соответствующий указ опубликовало украинское информагентство УНИАН на своей странице в Telegram.

В четверг, 24 февраля, украинский лидер внес в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации. Согласно документу, мобилизация пройдет на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Львовской, Черниговской и других областях, а также в Киеве.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он выступил с обращением к гражданам, в котором объяснил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий". Российский лидер подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

Ранее мы сообщили, что Зеленский снова призвал Россию к переговорам о прекращении военных действий.

Фото: Instagram / zelenski_official