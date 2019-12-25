Дипломаты отметили, что от данного жеста Украины пострадают экономики двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Белоруссию. Об этом белорусское посольство на Украине сообщило на своей странице в Facebook.

Отмечается, что визит главы государства на форум развития регионов отменён по инициативе украинской стороны, которая предложила перенести его на 2021 год.

В посольстве Белоруссии на Украине заявили, что руководство страны поставило отношения с республикой "на паузу".

Продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы. цитата из сообщения посольства Белоруссии на Украине

Дипломаты отметили, что от данного жеста Украины пострадают экономики двух стран, а также отношения между простыми гражданами.

Ранее Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине.

Фото: pixabay.com; Facebook / Посольство Белоруссии на Украине