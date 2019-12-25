Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Белоруссию. Об этом белорусское посольство на Украине сообщило на своей странице в Facebook.
Отмечается, что визит главы государства на форум развития регионов отменён по инициативе украинской стороны, которая предложила перенести его на 2021 год.
В посольстве Белоруссии на Украине заявили, что руководство страны поставило отношения с республикой "на паузу".
Продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы.
цитата из сообщения посольства Белоруссии на Украине
Дипломаты отметили, что от данного жеста Украины пострадают экономики двух стран, а также отношения между простыми гражданами.
Ранее Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине.
Фото: pixabay.com; Facebook / Посольство Белоруссии на Украине
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