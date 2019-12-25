Политик объявил о правильном решении закрытия госграниц.

Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина". По данным местных журналистов, глава государства официально уведомил население о начале новой волны распространения COVID-19.

Мы не можем рисковать, как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают на Украину. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер отметил, что рост численности зараженных инфекцией имеет общемировой тренд. Однако Киев стал вторым в списке европейских столиц по приросту пациентов. Зеленский считает, что правительство приняло правильное решение о закрытии государственных границ на этот период. Запрет действует в стране с 28 августа. Он продлится до 28 сентября.

Владимир Зеленский не назвал дату нормандского саммита, анонсировав встречу советников.