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Зеленский не определился, пойдет ли на второй срок
Сегодня, 11:34
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Зеленский не определился, пойдет ли на второй срок

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Он заявил, что намерен работать до конца своего президентского срока.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил, пойдет ли на второй президентский срок. Об этом он сказал в ходе брифинга, трансляция которого ведется на официальной странице партии "Слуга народа" в социальной сети Facebook

Украинский лидер подчеркнул, что намерен работать до конца своего президентского срока.

Напомним, Зеленский был избран президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019, получив поддержку 73,22 процента избирателей. 20 мая он принял присягу перед народом страны как глава государства.

Ранее Зеленский назвал внешнюю политику Украины "наглой".

Фото: president.gov.ua

Теги: владимир зеденский, президентский срок, украина
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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