Зеленский наградил в Харькове бойцов ВСУ

Политик провел совещание по вопросу восстановления региона от последствий боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьковскую область, чтобы поговорить с передовыми позициями военнослужащих. Об этом сообщили на портале Lenta.ru.

Глава Украины поблагодарил бойцов ВСУ за верную службу и выдал им государственные награды. Кроме того, в Харькове политик провел совещание по вопросу восстановления региона от последствий боевых действий. Зеленский внес инициативу построить в стране дома с бомбоубежищами.

Ранее на Piter.tv: британский епископ публично поддержал Путина и спецоперацию на Украине.

Фото: Pixabay