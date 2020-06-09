Зеленский извинился за сравнение Украины с проституткой

Он добавил, что в шутке имелась ввиду несамостоятельность страны в финансовом плане.

Президент Украины Владимир Зеленский извинился за сравнение своей страны с проституткой. Его обвиняли в том, что он в своих шутках в "Вечернем Квартале" сравнивал Украину с женщиной лёгкого поведения из немецких фильмов для взрослых, которая "готова принять в любом количестве, с любой стороны".

Зеленский отметил, что никогда Украину не сравнивал с проституткой. При этом он отметил, что если большое количество жителей воспринимают это так, то ему стыдно за себя.

И я не прав. Владимир Зеленский, президент Украины

Он добавил, что в шутке имелась ввиду несамостоятельность страны в финансовом плане. По его словам, он хотел подчеркнуть, что Украина должна быть независимой и ей никто не имеет права управлять.

Ранее Зеленский пожаловался на "армию ботов" Порошенко.

Видео: YouTube / Українська правда