Зеленский извинился за сравнение Украины с проституткой

Президент Украины Владимир Зеленский извинился за сравнение своей страны с проституткой. Его обвиняли в том, что он в своих шутках в "Вечернем Квартале" сравнивал Украину с женщиной лёгкого поведения из немецких фильмов для взрослых, которая "готова принять в любом количестве, с любой стороны".
Зеленский отметил, что никогда Украину не сравнивал с проституткой. При этом он отметил, что если большое количество жителей воспринимают это так, то ему стыдно за себя.
И я не прав.
Владимир Зеленский, президент Украины
Он добавил, что в шутке имелась ввиду несамостоятельность страны в финансовом плане. По его словам, он хотел подчеркнуть, что Украина должна быть независимой и ей никто не имеет права управлять.
Ранее Зеленский пожаловался на "армию ботов" Порошенко.
Видео: YouTube / Українська правда
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