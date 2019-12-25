Зеленский пожаловался на "армию ботов" Порошенко

Президент Украины объяснил, почему не заходит в Facebook.

Владимир Зеленский пожаловался на "армию ботов" Петра Порошенко. Об этом глава Украины заявил в интервью журналистам "Украинской правды". Политик объяснил, что не может использовать Facebook из-за нахождения там оппозиционных ботов, присланных экс-главой государства.

Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня еще с "Квартала", когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас. Ну, его ли его окружения Владимир Зеленский, президент Украины

По словам политика, те посты, которые публикуют на его Facebook-аккаунте иногда он готовит лично. Часто эта информация является перепечаткой сообщений офиса администрации президента Украины. Зеленский заметил, что ему нравится пользоваться приложением Instagram, но сейчас у него нет на это времени.

Зеленский не стал давать оценку деятельности Бандеры.