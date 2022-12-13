Здания Фарфоровского поста включены в перечень выявленных объектов культурного наследия

Комплекс дореволюционных построек Фарфоровского поста состоит из станционного павильона и шести двухэтажных кирпичных корпусов.

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова "Комплекс зданий Фарфоровского поста" (участок ж.д. Обводный канал – ул. Грибакиных, лит. ДЯ, Фарфоровский пост, д. 40, лит.А; д. 44, лит. А; д. 46, лит. А; д. 48, лит. Л; д. 52, лит. А; д. 54, лит. А) включён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Комплекс дореволюционных построек Фарфоровского поста состоит из станционного павильона и шести двухэтажных кирпичных корпусов. Жилые постройки, которые находятся с западной стороны Октябрьской железной дороги, выполнены в "кирпичном" стиле и имеют разнообразное декоративное оформление фасадов.

При этом комиссия исключила из перечня деревянный одноэтажный корпус под № 36, лит. А. Это объясняется тем, что вследствие перестроек и ремонтов был утрачен первоначальный декор фасадов. Также, исходя из месторасположения здания, комиссия пришла к выводу, что данное здание нельзя считать частью исторического комплекса построек Фарфоровского поста.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге реставрируют фасады 44 домов-памятников. На 33 объектах работы продолжаются, ещё на 11 зданиях только начнутся. Среди них, например, дом Екимова на Кирочной улице, 6, о котором мы недавно рассказывали.

Фото: КГИОП