Здание кондитерской фабрики "Георг Ландрин" признали памятником регионального значения

Под охрану государства также поместили заводскую трубу.

Здание кондитерской фабрики "Георг Ландрин", которое располагается на Большом Сампсониевском проспекте, 77/7, лит. А, Б, а также прилегающую к нему заводскую трубу признали памятником регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Кондитерскую фабрику открыл купец 2-й гильдии Георгий Ландрин в 1864 году. С тех пор на здании осталось большинство конструктивных элементов, включая кирпичные стены и перекрытия. Лицевой фасад, обращенный на Большой Сампсониевский проспект, сохранил свой первоначальный вид. Свои подлинные конструкции сохранила и дымовая труба.

Во время Первой Мировой войны производство кондитерских изделий на фабрике стало постепенно сокращаться. В 1918 году ее национализировали, и конфетно-шоколадное производство возобновилось лишь к 1935 году. Во время ВОВ на фабрике делали пищевые концентраты, белковые дрожжи, овощной джем, медовые препараты и даже пищевые дрожжи из древесных опилок.

Сейчас фабрика не производит кондитерские изделия. Территория вместе со зданием перешла в частную собственность.

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Фото: kgiop.gov.spb.ru