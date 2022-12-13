Зажгли факелы Ростральных колонн

Огни будут украшать город с 9 до 12 часов и с 19 до 23 часов.

Факелы остральных колонн зажгли на стрелке Васильевского острова. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Огни будут украшать город с 9 до 12 часов и с 19 до 23 часов. В общей сложности огонь будет гореть 7 часов. Факелы зажгли в честь 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В 10:00 в Северной столице на Дворцовой площади начался праздничный Парад. В нем принимают военные Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа.

Днем на Дворцовой площади начнется концерт "Мужество. Память. Победа". На территории Петропавловской крепости в 22:00 запустят артиллерийский салют.

Ранее на Piter.tv: стало известно, в какие музеи 9 Мая можно сходить бесплатно.

Фото: пресс-служба Смольного