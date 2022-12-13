Стало известно, в какие музеи 9 Мая можно сходить бесплатно

В некоторых музеях подготовили временные тематические выставки.

Жителям Петербурга рассказали, какие музеи они могут посетить бесплатно в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Горожане могут свободно пройти в Музей обороны и блокады Ленинграда, Центральный военно-морской музей, Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музей политической истории России, Музей истории подводных сил им. Маринеско, исторический парк "Россия — моя история", монумент героическим защитникам Ленинграда и крепость "Орешек".

На каждой из площадок петербуржцам и туристам расскажут о Великой Отечественной войне. В некоторых музеях подготовили временные тематические выставки.

Добавим, что за транспортировку до крепости "Орешек" все-таки придется заплатить.

Сегодня россияне отмечают День Победы. В Петербурге утром пройдет парад, днем горожане смогут побывать на праздничных концертах, а вечером над городом прогремит салют.

Ранее на Piter.tv: 9 Мая в Петербурге воздух прогреется до +16 градусов.

Фото: ВКонтакте / "Россия - Моя история" Санкт-Петербург