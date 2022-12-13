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В День Победы в Петербурге воздух прогреется до +16 градусов
Сегодня, 8:06
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В День Победы в Петербурге воздух прогреется до +16 градусов

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Столбики термометров покажут +14...+16 градусов.

Сегодня, 9 Мая, в Петербург пришло тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

На погоду повлияет антициклон. Солнечные лучи будут прогревать воздушные массы, рассказал синоптик.

Столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Подует западный ветер со скоростью 3-8 м/с. 

Атмосферное давление понизится до 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее на Piter.tv: на Пискаревском кладбище почтили память павших в Великой Отечественной войне.

Фото: Pxhere

Теги: михаил леус, потепление, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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