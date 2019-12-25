Завершилось строительство газопровода "Балканский поток"

Его протяженность составляет 474 км.

В Болгарии завершили строительство "Балканского потока", который является продолжением газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает издание "Труд" со ссылкой на компанию "Булгартрансгаз".

"Балканский поток" получит официальное разрешение на эксплуатацию после того, как государственная комиссия заверит его приемку. Строительством газопровода занимался консорциум "Аркад".

Отметим, что протяженность "Балканского потока" составляет 474 км.

Ранее стало известно, что Сербия пустит газ по "Балканскому потоку" в конце декабря.

Фото: Pixabay.com