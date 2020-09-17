Завершились испытания морского вертолета Ка-52К "Катран"

Борт готов к серийному производству.

Завершились испытания российского морского боевого вертолета Ка-52К "Катран". В интервью "РИА Новостям" генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" Сергей Михеев заявил, что борт готов к серийному производству.

Технология на заводе в Арсеньеве освоена полностью, нужно только кнопку нажать для начала серийного производства….Я нисколько не сомневаюсь, что та машина, которая создана сегодня, и ее дальнейшая модификация конечно пойдет в ВМФ Сергей Михеев, генконструктор НЦВ "Миль и Камов"

Специалист рассказал, что сейчас вертолеты Ка-52К привлекаются во время сдачи новых фрегатов и корветов для Военно-морского флота России. При сдаче кораблей реализуется обязательная посадка на него воздушного судна.

Ведь у каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов, это рабочий процесс Сергей Михеев, генконструктор НЦВ "Миль и Камов"

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Видео: Youtube/KHMedia