Завершились испытания морского вертолета Ка-52К "Катран"

Завершились испытания российского морского боевого вертолета Ка-52К "Катран". В интервью "РИА Новостям" генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" Сергей Михеев заявил, что борт готов к серийному производству.
Технология на заводе в Арсеньеве освоена полностью, нужно только кнопку нажать для начала серийного производства….Я нисколько не сомневаюсь, что та машина, которая создана сегодня, и ее дальнейшая модификация конечно пойдет в ВМФ
Сергей Михеев, генконструктор НЦВ "Миль и Камов"
Специалист рассказал, что сейчас вертолеты Ка-52К привлекаются во время сдачи новых фрегатов и корветов для Военно-морского флота России. При сдаче кораблей реализуется обязательная посадка на него воздушного судна.
Ведь у каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов, это рабочий процесс
Сергей Михеев, генконструктор НЦВ "Миль и Камов"
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Видео: Youtube/KHMedia
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