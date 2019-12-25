Борт оснащен герметичным блоком.

Вертолет "Ансат" получил модуль для эвакуации заразившихся коронавирусом. Об этом журналистам ТАСС рассказал директор программы Александр Алексеев. Специалист раскрыл подробности санитарной модификации борта. В частности, стало известно о том, что воздушное судно имеет гермоблок для перевозки инфицированных.

Изначально модуль был сконструирован таким образом, что его довольно тяжело было в одиночку вытащить из вертолета, а новый сделал это возможным. В этом году уже был сертифицирован, получены все документы. К нему еще сделали гермоблок, чтобы COVID-19 никто не заразился Александр Алексеев, директор программы

Эксперт заявил, что модуль проверили представители Минздрава. Они отметили, что вертолет санавиации существенно снижает смертность по региону. Радиус "Ансата" составляет 200 км, поэтому вертолет может решить любую задачу по транспортировке человека.

Вертолет "Ансат" совершил первый полет в Мексике.