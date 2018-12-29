На проспекте Большевиков раньше срока отремонтировали трубопровод

В ночь на 9 января, в 00:30 были завершены сварочные работы, в семь утра восстановили циркуляцию в зоне отключения.

На проспекте Большевиков раньше срока завершили ремонтные работы на трубопроводе диаметром 1000 метров. Работы проводились по адресу проспект Большевиков дом 2. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В ночь на 9 января, в 00:30 были завершены сварочные работы, в семь утра восстановили циркуляцию в зоне отключения, также произведены все необходимые мероприятия по включению тепломагистрали в штатный режим работы. За время ремонта три бригады (22 человека и 10 единиц техники) заменили 15 метров трубопровода.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" напоминает петербуржцам, что если они заметили парение или вытекание горячей воды на поверхность, то не стоит пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Это опасно для жизни и здоровья.

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