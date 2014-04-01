Защита пострадавшей в ДТП с Билом не согласна с мерой пресечения

Эдвард Бил не попал под арест. Ему выбрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

Защита пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом не согласна с мерой пресечения. Об этом адвокат семьи женщины, находящейся в реанимации, Андрей Князев заявил журналистам, собравшихся у здания суда после оглашения меры пресечения подозреваемому в аварии блогеру. Юрист считает, что Билу представители Тверского районного суда Москвы предоставили слишком мягкую меру пресечения. По требованию следствия пранкер будет находиться под определенными ограничениями. Ему запретили покидать дом, пользоваться интернетом и садиться за руль транспортного средства.

Мы недовольны той мерой пресечения... Мы считаем, что это вызов обществу ... столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест? Я не увидел в нем раскаяния... Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката. Андрей Князев, адвокат семьи пострадавшей в ДТП

Юрист заметил, что недоволен работой следственных органов, так как по данному делу еще никто не признан потерпевшим.

Напомним, что авария в центре столицы произошла на Садовом кольце, около Смоленской площади. Предположительно, за рулем спорткара Audi RS6 ехал Эдвард Бил. Сначала он выехал на встречную полосу движения, а после - столкнулся с четырьмя машинами. В одной из них находилась консультант ГД. Сейчас женщина лежит в коме.

Адвокат семьи пострадавшей в ДТП в центре Москвы рассказал о состоянии клиентки.

Фото: Telegram/LifeShot