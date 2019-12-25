Защита Колесниковой обжалует арест

Накануне Колесникову нашли в СИЗО на улице Володарского.

Арест члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой будет обжалован. Об этом сообщила её адвокат Людмила Казак, пишут "РИА Новости".

Отметим, что накануне Колесникову нашли в СИЗО на улице Володарского. Силовики провели обыски у неё дома.

Позже стало известно, что Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти. Защитник посетила Колесникову в СИЗО. Она чувствует себя хорошо, её поместили в камеру на шесть человек.

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