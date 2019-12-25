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Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти
Сегодня, 15:54
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matveyvn

Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти

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Она стала первым человеком, которая получила такой статус по делу.

Член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии. Об этом рассказала её адвокат Людмила Казак, пишут "РИА Новости".

Колесникова стала первым человеком, которая получила такой статус по делу. Казак отметила, что дело о захвате власти можно назвать делом "координационного совета оппозиции".

Защитник посетила Колесникову в СИЗО. Она чувствует себя хорошо, её поместили в камеру на шесть человек.

Приходит в себя после событий на границе.

Людмила Казак, белорусский адвокат

Ранее Алексиевич опровергла данные о подготовке переворота в стране.

Теги: белоруссия, мария колесникова, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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