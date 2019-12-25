Она стала первым человеком, которая получила такой статус по делу.

Член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии. Об этом рассказала её адвокат Людмила Казак, пишут "РИА Новости".

Колесникова стала первым человеком, которая получила такой статус по делу. Казак отметила, что дело о захвате власти можно назвать делом "координационного совета оппозиции".

Защитник посетила Колесникову в СИЗО. Она чувствует себя хорошо, её поместили в камеру на шесть человек.

Приходит в себя после событий на границе. Людмила Казак, белорусский адвокат

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