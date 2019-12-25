Марию Колесникову нашли в СИЗО на улице Володарского

Силовики проводят обыски дома у Марии Колесниковой.

Члена президиума Координационного совета Белоруссии Марию Колесникову нашли в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. Об этом пишет TUT.BY со ссылкой на отца политика Александра Колесникова.

По его словам, руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил ему и рассказал о местонахождении дочери. Он предложил привезти ей передачу.

Отметим, что также силовики проводят обыски дома у Марии Колесниковой. В подъезд при этом никого не пускают.

Ранее мы писали, что задержан член Координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак.