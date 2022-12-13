Ленобласть заняла 13 место в списке российских регионов с самыми большими зарплатами

За год средняя зарплата в регионе выросла на 10,8%.

Ленобласть стала 13-ой в рейтинге российских регионов с самыми высокими зарплатами по версии РИА Новости. Средний размер заработка в малых и средних населённых пунктах региона за год составил 58,9 тыс. рублей, то есть, возрос на 10,8%. Показатель в 3 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг в регионе.

При этом средний размер номинальной зарплаты в стране в 2022 году возрос на 12,1%, превысив 55 тыс. рублей.

Основными лидерами топа традиционно стали северные и дальневосточные регионы с обширной добычей полезных ископаемых. В том числе, речь идёт про ЯНАО, НАО и Магаданскую область. Москва, Петербург и Севастополь не попали в рейтинг, так как имеют статус федеральных регионов.

Ранее жителям Ленобласти рассказали, как подготовиться к возможным паводкам.

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