Запрет на парковку самокатов в центре Петербурга рассмотрят в конце 2024 года

Налоги кикшеринговых компаний и штрафы за нарушения во время поездок на арендованных самокатах будут направлены на создание велосипедных дорожек.

По итогам 2024 года правительство Петербурга примет решение о продлении или отмене запрета на парковку СИМ в центре города. Об этом во время прямой линии сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

В настоящее время запрет на парковку электросамокатов в городе действует до конца 2024 года. По словам Полякова, 80% жителей Васильевского острова поддерживают эту меру. Они отмечают, что после введения ограничений передвижение по центру города стало более безопасным и спокойным.

Будет ли запрет продлен на следующий год, пока не решено. Вице-губернатор подчеркнул, что налоги кикшеринговых компаний и штрафы за нарушения во время поездок на арендованных самокатах будут направлены на создание велосипедных дорожек.

Ранее мы сообщили о том, что у электросамокатов в Петербурге могут появиться госномера.

Фото: Piter.TV