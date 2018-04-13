Заплыв туристов с крупнейшей в мире акулой удалось снять на видео

Один из купающихся подплыл к китовой акуле на расстояние вытянутой руки и чуть не дотронулся до ее хвоста.

У побережья мексиканского штата Южная Калифорния сняли на видео огромную китовую акулу, рядом с которой плавают люди. Запись сделал 36-летний кинематографист Тарсицио Саньюдо Суаресом с помощью дрона. Об этом сообщает Sputnik International.

На ролике видны трое бесстрашных, которые плавают очень близко с морским гигантом. Затем к ним присоединяется четвертый человек. Один из купающихся подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки и чуть не дотронулся до ее хвоста.

Китовые акулы спокойны и не могут причинить человеку никакого вреда. В тот день я тоже поплавал вместе с ними и снял их на камеру GoPro под водой. Тарсицио Саньюдо Суарес

Отметим, что китовые акулы являются крупнейшими рыбами в мире. Длина их тела может достигать 12 метров. В некоторых отдельных случаях — 20 метров. Эти морские обитатели питаются исключительно планктоном и не представляют никакой опасности для человека.

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Видео: YouTube / Caters Clips