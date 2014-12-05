Замглавы МИД Украины Точицкий призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС

Николай Точицкий надеется, что страны предоставят Киеву противоракетные системы.

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало ООН закрыть небо и ввести беспилотную зону над украинскими атомными энергостанциями. Соответствующее требование иностранным коллегам выдвинул заместитель главы МИД киевского режима Николай Точицкий. Чиновник выступил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Нужны решительные совместные действия для предотвращения ядерной катастрофы на глобальном уровне. Мы просим закрыть небо над атомными электростанциями Украины, предоставить системы ПРО. Николай Точицкий, замглавы МИД Украины

Напомним, что до этого момента Украина уже призывала международное сообщество закрыть небо над всей территорией страны. В связи с кризисом, Латвия обращалась в ООН, чтобы Всемирная организация закрыло небо над украинскими АЭС.

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Фото: МИД Украины