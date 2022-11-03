Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о некритичной ситуации на линии фронта

Чиновник рассказал о ситуации в регионе.

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о некритичной ситуации, которая складывается на текущий момент на линии фронта специальной военной операции. Информацией чиновник поделился в эфире проекта "Соловьев Live". Гость уточнил, что Вооруженные силы России отражают попытки украинских сил пробить оборону. Стремоусов уточнил, что не наблюдает массового скопления украинских боевых подразделений.

Они не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти. Кирилл Стремоусов, замглавы Херсонщины

Напомним, что за последнее время ВСУ в Херсонской области небольшими группами пытаются прорвать оборону российских войск. В прошлое воскресенье Кирилл Стремоусов упоминал о том, что киевский режим готовит попытку широкомасштабного наступления в регионе.

Стремоусов: ВС России отбили новую атаку украинских войск в Херсонской области.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live