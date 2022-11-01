Стремоусов: ВС России отбили новую атаку украинских войск в Херсонской области

По его словам, сейчас ВСУ предпринимают только "попытки прорывов", которые удается сдерживать.

Вооруженные силы России отбили новую атаку украинских войск в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

В новом видеообращении политик отметил, что украинские войска пытались совершить наступление в района Бериславского направления со стороны Никополя. Он также подчеркнул, что сейчас ВСУ предпринимают только "попытки прорывов", которые удается сдерживать.

Ранее Стремоусов заявил, что ВСУ потеряли 70 солдат на Бериславском направлении.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов