Стремоусов: ВСУ потеряли 70 солдат на Бериславском направлении

По его словам, в регионе ситуация остается контролируемой.

Вооруженные силы Украины потеряли около 70 солдат на Бериславском направлении. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе ситуация остается контролируемой. Также Стремоусов отметил, что украинские войска потеряли семь единиц военной техники.

Нацисты пытаются пробиться на Бериславском направлении. Все попытки купированы. Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов