Убийца, осужденный на пожизненный срок, увлекся кулинарией в тюрьме.

Заключенный завел кулинарный блог и стал звездой. Американец по имени Джерон Комбс стал популярным автором в приложении TikTok. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. нам данный момент страница 31-летнего жителя Калифорнии набрала около 1,5 миллионов лайков. Самое популярное видео блогера посмотрели 5,4 миллионов раз.

Джерон Комбс выкладывает ролики под ником blockboyjmomey. Он снимает видео прямо из тюремной камеры. Известно, что мужчина отбывает пожизненное наказание за убийство. Сейчас он нашел себя в кулинарии. Он использует для приготовления блюд самодеятельные устройства. Например, ему удалось обеспечить себя грилем. Аппарат он создал из сломанной микроволновки, которую поместил под металлическую кровать.

Американец рассказал подписчикам, что готовит не только для себя, но и для других заключенных. Пища собственного приготовления кажется му вкусней. Своим фирменным блюдом Комбс считает буррито.

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Видео: Daily Mail