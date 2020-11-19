В режиссерской версии "Лиги справедливости" появится Джокер

Роль злодея исполнил Джаред Лето.

Режиссер Зак Снайдер показал первый кадр с Джокером из собственной версии "Лиги справедливости". Снимок опубликован в Twitter кинематографиста.

Роль злодея досталась Джареду Лето. По слухам, этот образ отличается от того, что зрители видели в "Отряде самоубийц". По опубликованной фотографии сразу можно заметить различия.

Режиссерская версия "Лиги справедливости" выйдет на платформе HBO Max 18 марта. Ее хронометраж составит четыре часа. По некоторым данным, свежий тизер опубликуют в сети 14 февраля. В нем покажут новые кадры из фильма.

Ранее мы писали, что Генри Кавилл отказался от допсъемок в "Лиге справедливости" Зака Снайдера.

Фото: Twitter / Zack Snyder