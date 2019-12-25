ЗакС попросил Беглова потратить средства резервного фонда на оснащение мобилизованных

Речь идет не о вещах первой необходимости.

Фракция "Единая Россия" попросила губернатора Александра Беглова выделить средства из резервного фонда правительства РФ на товары для мобилизованных. Депутатский запрос поддержало большинство коллег единороссов по ЗакСу. Заседание в Мариинском дворце проходит 12 октября.

В обращении говорится о том, что у регионов есть полномочия тратить собственные средства на обеспечение мобилизованных лекарствами, обмундированием и техникой. Для этих целей депутаты просят выделить деньги из резервного фонда, причем сделать это необходимо в "возможно сжатые сроки".

Как уточнил Павел Крупник, покупать автоматы или форму не нужно, однако могут возникнуть дополнительные потребности.

Мы не говорим о конкретных закупках, а мы говорим о возможности использовать резервный фонд, если обратятся с такой просьбой. Форма и бронежилеты есть, спасибо Минобороны. Мы не говорим, что завтра пойдем покупать беспилотники или приборы ночного видения. Я уверен, что всего этого достаточно. Павел Крупник.

По этим же причинам власти Петербурга решили отменить часть новогодних праздников.

Как недавно выяснилось, средства для единовременной выплаты добровольцам именных батальонов тоже берут из резервного фонда правительства Петербурга.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга