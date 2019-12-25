Стало известно, откуда берутся деньги на матпомощь военным именных батальонов

Вишневский хотел узнать, что выступает источником материальной помощи гражданам, которые выступили в военные именные батальоны.
Дело в том, что военнослужащие батальонов "Кронштадт", "Нева" и "Павловск" получают матпомощь в размере 300 тысяч рублей на человека. Как стало известно, деньги берут из резервного фонда правительства Петербурга.
Пикалев пообещал отчитаться о тратах в ежегодном отчете от исполнении бюджета.
Ранее Вишневский просил коллег по парламенту обратиться к вице-губернатору Алексею Корабельникову с соответствующим депутатским запросом, но они его не поддержали.
Фото: Pixabay
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