Захвативший заложников в Северодвинске мужчина сдался правоохранительным органам. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" и ТАСС. В настоящее время подозреваемого вывели из здания микрофинансовой организации, в которой он удерживал пленницу. Мужчину увезли с места событий на служебном автомобиле. Однако оцепление со здание еще не снято.
Напомним, что ранее сотрудники полиции также оцепили район, в котором произошел захват заложницы. Очевидцы заявили, что причиной случившегося могли стать разборки между сожителями. Однако некоторые источники утверждают о том, что местный ранее судимый житель решил захватом заложницы разобраться с бизнесменом, которому задолжал денег.
В настоящее время известно, что бывшая заложница жива.
Мужчина, который взял заложницу в Северодвинске, пошёл на переговоры.
Фото и видео: Telegram/LifeShot
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все