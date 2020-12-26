Он объяснил журналистам, почему пошел на преступление.

Захвативший заложников в Северодвинске мужчина сдался правоохранительным органам. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" и ТАСС. В настоящее время подозреваемого вывели из здания микрофинансовой организации, в которой он удерживал пленницу. Мужчину увезли с места событий на служебном автомобиле. Однако оцепление со здание еще не снято.

Напомним, что ранее сотрудники полиции также оцепили район, в котором произошел захват заложницы. Очевидцы заявили, что причиной случившегося могли стать разборки между сожителями. Однако некоторые источники утверждают о том, что местный ранее судимый житель решил захватом заложницы разобраться с бизнесменом, которому задолжал денег.

В настоящее время известно, что бывшая заложница жива.

Мужчина, который взял заложницу в Северодвинске, пошёл на переговоры.

Фото и видео: Telegram/LifeShot