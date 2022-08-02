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Захарова: Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС

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По ее словам, еще ни разу в истории действующие АЭС не подвергались регулярным атакам.

Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, еще ни разу в истории действующие АЭС не подвергались регулярным атакам. Дипломат отметила, что этот вопрос более серьезен, чем вопрос продовольственной безопасности, транзита в Калининград, выдачи виз и других тем в отношениях России и Евросоюза.

Киевские любители взвинчивать ставки до конца даже не понимают, чем может обернуться их безрассудство и игра с огнем.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма".

Видео: Минобороны России

Теги: безопасность, запорожская аэс, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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