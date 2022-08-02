Захарова: Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС

По ее словам, еще ни разу в истории действующие АЭС не подвергались регулярным атакам.

Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, еще ни разу в истории действующие АЭС не подвергались регулярным атакам. Дипломат отметила, что этот вопрос более серьезен, чем вопрос продовольственной безопасности, транзита в Калининград, выдачи виз и других тем в отношениях России и Евросоюза.

Киевские любители взвинчивать ставки до конца даже не понимают, чем может обернуться их безрассудство и игра с огнем. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма".

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