Захарова: Киев делает все, чтобы гражданские и боевики находились на "Азовстали"

Киев делает все, чтобы гражданские лица, военнослужащие и боевики находились на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат заявила, что Россия оказывает помощь всем пострадавшим в ходе спецоперации на Украине, но не делает это напоказ. По ее словам, так будет продолжаться и в дальнейшем.
Нормы гуманитарного права являются для нас не просто актуальными, а базовыми.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Кадыров рассказал о ходе спецоперации на Украине.
Видео: МИД России
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