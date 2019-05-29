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Захарова: Киев делает все, чтобы гражданские и боевики находились на "Азовстали"

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Дипломат заявила, что Россия оказывает помощь всем пострадавшим в ходе спецоперации на Украине.

Киев делает все, чтобы гражданские лица, военнослужащие и боевики находились на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат заявила, что Россия оказывает помощь всем пострадавшим в ходе спецоперации на Украине, но не делает это напоказ. По ее словам, так будет продолжаться и в дальнейшем.

Нормы гуманитарного права являются для нас не просто актуальными, а базовыми.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Кадыров рассказал о ходе спецоперации на Украине.

Видео: МИД России

Теги: азовсталь, боевики, военнослужащие, гражданские лица, мариуполь, мария захарова, мид россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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