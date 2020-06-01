NASA зафиксировало мощнейшую вспышку на Солнце

Для людей эта вспышка не представляет опасности.

Американские ученые обратили внимание на появление вспышек на Солнце. Этот феномен может означать начало нового жизненного цикла светила. Информация опубликована на сайте NASA.

Появление новых пятен зафиксировали 29 мая с помощью Обсерватории солнечной динамики. Это самые мощные вспышки с осени 2017 года. При этом активность вспышек слишком мала, чтобы предупреждать людей о солнечной активности.

Ученые рассказали, что пятна могут быть предвестником нового солнечного цикла, который начинается, как правило, раз в 11 лет. Однако начало очередного цикла обычно устанавливается задним числом после серии наблюдений за светилом, на которые специалистам может потребоваться 6-12 месяцев.

Тот факт, что сейчас количество пятен увеличивается, не означает, что в следующем месяце их число не вернется к прежним значениям. NASA

Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.

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Видео: YouTube/ NASA