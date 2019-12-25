Задержанного в Белоруссии диджея в изоляторе избил замглавы МВД страны

Он опознал Барсукова только после того, как тот ушёл.

Задержанного в Белоруссии диджея Влада Соколовского в изоляторе избил замглавы МВД страны Александр Барсуков. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Наша Нiва".

Напомним, Соколовского задержали за то, что на митинге в поддержку Александра Лукашенко за несколько дней до президентских выборов включил песню группы "Кино" "Перемен". После диджея арестовали на 10 суток и отправили в изолятор на улице Окрестина.

По словам Соколовского, на третий день к нему в камеру пришёл какой-то начальник и ударил его два раза.

Начальник мне сказал: "Включил музыку? Хочешь перемен? Столько людей вышло на улицу, столько крови из-за вас! Ну, готовься, сядешь лет на 10". Влад Соколовский, диджей

Он отметил, что опознал Барсукова только после того, как тот ушёл.

Ранее глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии.