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Задержан участник дорожного конфликта со стрельбой в Репино
Сегодня, 14:31
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Задержан участник дорожного конфликта со стрельбой в Репино

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В отношении стрелявшего составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Правоохранители задержали участника дорожного конфликта в Репино, закончившегося стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Минувшей ночью на пешеходном переходе на Приморском шоссе в Репино между 20-летним водителем автомобиля марки Toyota и 30-летним пешеходом возник дорожный конфликт. В ходе него управлявший машиной сначала ударил мужчину, а после выстрелил в его сторону из пневматического пистолета.

Пострадавший обратился с ушибленной раной в больницу, откуда после оказания помощи был отпущен. Водителя задержали и доставили в отдел полиции. В его отношении составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан 17-летний стрелок по прохожим на Лесном проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: конфликт со стрельбой, мелкое хулиганство, репино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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