Задержан петербуржец, сбивший инспектора ГИБДД на Индустриальном проспекте

А. привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Красногвардейский районный суд задержал петербуржца, который сбил инспектора ГИБДД на Индустриальном проспекте. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Инцидент произошел вечером 22 сентября. Тогда А. воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей инспектору ГИБДД. А. отказывался пройти в служебный автомобиль, хватал сотрудников полиции за форменное обмундирование.

А. вину не признал. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. А. арестован на 14 суток.

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Фото: Piter.TV