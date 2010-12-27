Теплицы Таврического сада ждут инвесторов до февраля

Конкурс на право реконструкции начнется 17 декабря.

На днях в Смольном определились с началом конкурса на право реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада на Кирочной и Потемкинской улицах. В пятницу, 13 декабря, на официальном сайте о российских торгах опубликовали соответствующую документацию.

Заявки от инвесторов теплицы сада принимают с 17 декабря по 5 февраля. Основные критерии – грамотное использование помещения под оранжереи и досуговые площадки, а также срок реконструкции и ежегодная концессионная плата. К заключению потенциальным инвесторам предлагается соглашение на 49 лет. На само переделывание территории у победителя конкурса должно уйти не более 34 месяцев.

В обновленных теплицах планируется организовать общественное пространство с выставками, показом фильмов и представлений, детских секций и проведением культурных мероприятий.

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Фото: Оранжерея Таврического сада / ВКонтакте