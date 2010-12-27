Смольный выберет инвестора оранжерей Таврического сада

Тендер начнется на следующей неделе.

На совещании в администрации Петербурга в понедельник, 9 декабря, определились с конкурсом для будущего тендера. Утвержденное постановление правительства и документация переводят город к процедуре выбора инвестора для оранжерей Таврического сада.

Сам тендер начнется на следующей неделе, а компания, которой предстоит заняться реконструкцией зеленого объекта, определится в мае грядущего года. Отмечается, что на проектирование победителю дадут чуть меньше двух лет, на строительство – почти три года. В работы вложат более 800 миллионов рублей.

Сообщается, что на обновленной площадке должно быть большое пространство для социально-культурной деятельности. В Смольном надеются на других участников тендера: на данный момент среди них есть два претендента, один из которых представлял свой проект развития оранжерей.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге восстановят памятник XX века "Оранжерея".

Фото: Оранжерея Таврического сада / ВКонтакте