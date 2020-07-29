Заброшенные автомобили и "потемкинская деревня": что беспокоит жителей Петроградского района

Жительница исторического района рассказала, с какими проблемами она сталкивается ежедневно.

Петроградка – один из самых красивых районов Петербурга. Однако здесь, как и во всем историческом центре, хватает проблем. Мы решили узнать, что именно беспокоит жителей Петроградского района.

Проблем у нас много, одна из проблем – брошенный автотранспорт, когда-то можно найти хозяина, когда-то нельзя. Но проблема остается, транспорт стоит годами, под ним скапливается грязь, машина гниет, разъедается, нет законных способов убрать ее. Администрация не реагирует на такие мероприятия. Марина Снытко, жительница Петроградского района

Кроме автомобилей проходу пешеходов мешают массивные лестницы магазинов и ограждения, подобные можно увидеть на Рыбацкой улице и Малом проспекте Петроградской стороны. Проблемы жителям доставляют и припаркованные на тротуарах машины.

Есть такие же ситуации, когда происходит самозахват территории. Если вы посмотрите на улицу, увидите, что это часть бывшего газона, он идет по прямой линии от Чкаловского проспекта до Большого. Кто замостил газон, кто дал разрешение, я добиться от администрации не смогла. Вопрос с парковками, она никуда не исчезнет эта проблема. Машин с каждым годом все больше и больше. Марина Снытко, жительница Петроградского района

При этом Марина отметила, что в районе большое количество скверов и зеленых насаждений. Однако, по ее мнению, на придомовых территориях недостает скамеек для пожилых людей. Вопросы вызывает и ремонт фасадов на центральных улицах.

В последнее время такая тенденция: у нас, как в "потемкинской деревне", красят часть фасада. Такая же на Петрозаводской, 7 покрашено здание института истории. Вот этот дом – наглядный образец, часть, которая выходит на Чкаловский, почищена, помыта. Другая часть на Пудожской улице грязная. Марина Снытко, жительница Петроградского района

Заброшенные автомобили, неубранные улицы, узкие тротуары – вот что волнует жителей Петроградского района. Возможно, администрации района тоже стоит провести подобную экскурсию по проблемным местам.

Ранее мы рассказывали, про крыльцо у "Чкаловской", которое мешает проходу пешеходов, и измерили ширину тротуаров на Большой Зелениной.

Фото и видео: Piter.TV