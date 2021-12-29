За сутки в России выявили 21 155 случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 740 человек, накануне – 745.

За минувшие сутки в России выявили 21 155 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 17 946. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (5490), Санкт-Петербурге (1839) и Московской области (1556). Всего за пандемию по состоянию на 13 января выявлено 10 723 305 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 740 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (71), Санкт-Петербурге (58) и Подмосковье (39). Всего с начала пандемии умерли 319 172 пациента.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 25 984 человека, за весь период пандемии – 9 784 348.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика от последствий COVID-19 восстановилась быстрее, чем ожидалось.

Фото: Piter.tv