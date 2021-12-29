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В Петербурге суточное число заболевших COVID-19 превысило 1800 человек
Сегодня, 12:12
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В Петербурге суточное число заболевших COVID-19 превысило 1800 человек

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За сутки ковидом заболели 1839 человек (накануне – 1659 горожан).

В Петербурге после новогодних праздников ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом. 

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1839 человек (накануне – 1659 горожан), выздоровели 2614 человек и 58 человек не победили вирус. 

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 870 526 человек, победили вирус 816 693 человека и 28 811 человек скончались из-за коронавируса. 

Губернатор Александр Беглов не исключает, что из-за нового коронавирусного "омикрон"-штамма в Петербурге начнется новая волна заболеваемости. По словам Беглова, чтобы не допустить рост заболеваемости в городе, губернатор призвал горожан вакцинироваться от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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