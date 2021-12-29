Мишустин заявил, что российская экономика от последствий COVID-19 восстановилась быстрее, чем ожидалось

По ключевым параметрам ВВП Россия вышла на довольно высокие значения по итогам 2021 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума, что российская экономика от последствий коронавируса восстановилась быстрее, чем ожидалось.

По его словам, во втором квартале 2021 года ВВП России достиг уровня, который был до пандемии. Мишустин подчеркнул, что по итогам года по ключевым параметрам ВВП, а также объемам промышленного производстват и перевозке грузов России вышла на довольно высокие значения.

Сравнительно быстро восстановилась занятость, сохранялся устойчивый внутренний спрос. Благоприятная картина сложилась и по традиционным статьям российского экспорта. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабмина отметил, что во многом такие позитивные изменения произошли из-за мер поддержки.

Михаил Мишустин также заявил, что важно в ближайшие годы отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз.

Видео: Правительство России